شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة إعارة حسام أشرف من الزمالك إلى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نادى سموحة على خدمات المهاجم الشاب حسام أشرف لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة من الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بقيمة 6 ملايين جنيه.

إدارة الكرة بالزمالك كانت قد حددت مبلغ 7 ملايين جنيه مقابل الموافقة على إعارة اللاعب إلى سموحة مع التنازل عن مستحقاته لدى القلعة البيضاء خلال فترة الإعارة، في الوقت الذي عرضت إدارة سموحة مبلغا قيمته 3.5 مليون جنيه، ثم تم رفعه إلى 4 ملايين، قبل أن يتم رفع قيمة العرض لـ 6 ملايين جنيه.

وبالتوازي مع خطوة الإعارة، نجحت إدارة الزمالك في تمديد عقد اللاعب مع القلعة البيضاء حتى نهاية موسم 2028-2029، بدلاً من عقده السابق الذي كان ينتهي في صيف 2027، وذلك لضمان استمرار خدماته لفترة أطول بعد عودته من الإعارة.

ومن المقرر أن ينضم حسام أشرف لتدريبات سموحة غدًا الأربعاء، ولن يتواجد اللاعب فى تدريبات الزمالك التى ستقام اليوم الثلاثاء، من أجل الاستعداد للسفر إلى سموحة والانضمام لتدريبات فريقه الجديد بداية من الغد.

ويُعد حسام أشرف من المواهب الواعدة التي تدرجت في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وسبق له التواجد مع الفريق الأول في عدة مناسبات، قبل اتخاذ قرار بخوض تجربة جديدة مع سموحة من أجل المشاركة بشكل أكبر في الدوري الممتاز.