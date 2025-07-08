شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يغلق ملف رحيل أسامة فيصل بعد توقف مفاوضات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أغلق مسؤولو البنك الأهلي ملف رحيل أسامة فيصل مهاجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد توقف مفاوضات الأهلي لضم اللاعب، بعدما قام مسؤولو النادي الأحمر بضم محمد شريف لاعب الخليج السعودي.

ويعمل الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، على تجهيز أسامة فيصل مهاجم الفريق، للموسم الجديد، بشكل نفسى وبدنى جيد، حتى يستعيد تركيزه ويظهر بكامل الجاهزية الفنية، بعدما أخدت مفاوضات الأهلى منه التفكير الكثير الفترة الماضية.

وسادت حالة من الارتياح بين مسئولي البنك الأهلي خلال الساعات الأخيرة، بعد عودة محمد شريف إلى النادي الأهلي لدعم هجوم القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، وذلك لغلق صفحة رحيل أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان أسامة فيصل تلقى 3 عروض من أندية، الأهلي، الزمالك، وبيراميدز خلال موسم الانتقالات الجاري، وأبدى اللاعب رعبته في الانضمام إلى الأهلي، قبل أن يتراجع مسئولو النادي الأهلي عن الصفقة بعد ضم محمد شريف.

ويسابق مسئولو البنك الأهلي الزمن لإنهاء ملف الصفقات الجديدة قبل انطلاق المرحلة الثانية من الإعداد، وأعلن البنك الأهلي تعاقده مع 4 لاعبين حتى الآن وهم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة، وعمرو الجزار، أحمد أمين قفة وأحمد طارق سليمان.

واستقر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، على مدينة الإسكندرية، لاستضافة المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم المقبل، بعد انتهاء المرحلة الأولى المقامة حالياً بالقاهرة.

