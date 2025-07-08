شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعير أحمد محمود للاتحاد السكندرى موسمًا بعد تمديد تعاقده لـ 2029 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعار نادى الزمالك، الظهير الأيمن الشاب أحمد محمود لصفوف الاتحاد السكندرى لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة النادي لتوفير فرص مشاركة أكبر للاعبين الشباب واكتسابهم المزيد من الخبرات.

ومدد الزمالك تعاقد أحمد محمود حتى موسم 2029 بعدما كان ينتهى تعاقد اللاعب فى 2027، ليضمن استمراره لأطول فترة ممكنة، والاستفادة من امكانياته بعد اكتساب الخبرات اللازمة.

وكان الزمالك أتم إجراءات إعارة لاعبه الشاب حسام أشرف إلى صفوف فريق سموحة لمدة موسم واحد، وبالتوازي مع خطوة الإعارة، نجحت إدارة الزمالك في تمديد عقد اللاعب مع القلعة البيضاء حتى نهاية موسم 2028-2029، بدلاً من عقده السابق الذي كان ينتهي في صيف 2027، وذلك لضمان استمرار خدماته لفترة أطول بعد عودته من الإعارة.

وينضم حسام أشرف إلى تدريبات سموحة غدًا الأربعاء، ولن يتواجد اللاعب فى تدريبات الزمالك التى ستقام اليوم الثلاثاء، من أجل الاستعداد للسفر إلى سموحة والانضمام لتدريبات فريقه الجديد بداية من الغد.