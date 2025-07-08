شكرا لقرائتكم خبر عن خزينة الأهلى تنتعش بـ9 ملايين جنيه.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

تسلم النادي الأهلي من نظيره المصري البورسعيدي 9 ملايين جنيه قيمة إعارة عمر الساعي لاعب خط وسط المارد الأحمر.

ووافق الأهلي علي إعارة لاعبه عمر الساعي لصفوف المصري البورسعيدي لمدة موسم مقابل 9 ملايين جنيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووضع المصري البورسعيدي بند في عقد إعارة عمر الساعي يمنحه حق تحويل الإعارة لبيع نهائي مع تسديد 30 مليون جنيه.

وحصل الأهلي علي جهود عمر الساعي من الإسماعيلي لكن اللاعب لم يشارك بصفة أساسية.

ويضع مسئولو النادى الأهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

ويعود الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.