شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يحصل على توقيع وحيد محسن لاعب بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب – هيثم عويسالثلاثاء، 08 يوليو 2025 07:22 م
نجح مسئولو المنصورة فى إبرام التعاقد مع وحيد محسن لاعب بلدية المحلة لتدعيم صفوفه خلال الإنتقالات الصيفية فى إطار استعداداته لدورى المحترفين المقرر أن ينطلق نهاية أغسطس .
ويسعى فريق المنصورة لإستعادة مكانته وسط الكبار والظهور بشكل جيد بعد المعاناة التى ظهر عليها الفريق فى الموسم المنقضى وبقائه فى المسابقة بش الأنفس بعد تغيير عدد من الأجهزة الفنية .
يذكر أن محمد البسيونى رئيس المنصورة قرر استمرار ياسر عبد الواحد المدير الفنى للفريق خلال الموسم المقبل بعد نجاحه فى بقاء الفريق بدورى المحترفين.
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