شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدين الجزيري يترقب حسم مصيره مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يترقب التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، حسم مصيره النهائي مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود اتجاه داخل الإدارة للتخلي عن خدماته سواء بالبيع أو الإعارة، من أجل فتح باب التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

وعلى الرغم من أن الجزيري قام بتجديد عقده مع الزمالك لمدة موسمين مؤخرًا، إلا أن تراجع مستواه خلال الموسم الماضي دفع الإدارة الفنية بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا إلى التفكير في ضم مهاجم أجنبي سوبر لتعزيز الخط الأمامي.

وتسعى إدارة الزمالك حاليًا لتسويق اللاعب سواء داخل الدوري المصري أو خارجه، مع وجود رغبة قوية في قيد مهاجم أجنبي جديد بدلاً منه، مستفيدة من قرار اتحاد الكرة الذي يسمح بوجود عدد محدد من الأجانب في كل قائمة.

وكان الجزيري قد انضم إلى صفوف الزمالك قادمًا من المقاولون العرب، ونجح في بعض الفترات في إثبات نفسه، لكنه لم يحافظ على مستواه، وهو ما أثار تساؤلات حول استمراره في الموسم الجديد،ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم مصير اللاعب بشكل نهائي، بالتوازي مع المفاوضات الجارية لضم مهاجم أجنبي جديد قادر على قيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل.