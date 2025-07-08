شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يتعاقد مع ثنائى الترسانة لتدعيم صفوفه فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد الإنتاج الحربي مع محمد حسام الشرخة ومصطفى ضاحي، لاعبا الترسانة، بعد تسديد المقابل المادى لإدارة الشواكيش .



ويُعد انضمام الشرخة وضاحي إضافة قوية للفريق العسكري، في ظل ما يتمتع به اللاعبان من إمكانيات فنية مميزة وتجربة سابقة في أحد أبرز أندية دوري المحترفين.



ويواصل الإنتاج الحربي سعيه لإبرام صفقات قوية، بهدف تشكيل فريق على المنافسة واستعادة مكانته في الدوري الممتاز، خاصة بعد ما قدمه في دورة الترقي للمحترفين .