شكرا لقرائتكم خبر عن نظرى وعملى .. فيريرا يؤهل لاعبى الزمالك للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

شهدت الجلسة الحديث عن برنامج الفريق خلال مران اليوم والمطلوب من جميع اللاعبين، وشرح المدير الفني الفقرات البدنية والفنية التي سيتم تنفيذها خلال المران لرفع معدلات اللياقة بعد العودة من فترة الراحة.

وخضع لاعبو الفريق لمجموعة من التدريبات التأهيلية، وقسم الجهاز الفني للفريق اللاعبين إلى أربع مجموعات، و تم التركيز على خوض عدد من التدريبات التأهيلية والبدنية بشكل تدريجي ضمن البرنامج الموضوع للاعبين في بداية فترة الإعداد.

ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.