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خسارة ناشئات الطائرة أمام إسبانيا فى تحديد مراكز بطولة العالم

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خسارة ناشئات الطائرة أمام إسبانيا فى تحديد مراكز بطولة العالم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 08 يوليو 2025 09:24 م

خسر منتخب ناشئات الكرة الطائرة أمام  نظيره الإسباني بنتيجة 3-0  في إطار تحديد المراكز من السابع عشر إلي 24 في بطولة العالم المقامة في صربيا و كرواتيا .

هذا وسبق أن خسر منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 سنة، أمام  نظيره المكسيكى بنتيجة  3-0 في  ختام دور المجموعات أمس الإثنين .

وخسر المنتخب أول وثانى مبارياته أمام كندا وألمانيا قبل الفوز علي تايلاند 3-1، ثم الخسارة من كرواتيا 3-0 .

ويضم الجهاز الفنى المدير الفني إيهاب محمد علي والمدرب العام يسرا عبد الكريم، ومحلل الأداء مي محمود حسني، العلاج الطبيعي، لمياء جيبيلي والحكم الدولي أماني رشيد.

وتضم قائمة اللاعبات: هيا حسام، ملك علاء، جينا متولى، سلمي البحيري، مريم عمروكرمه علي، ريتاج هشام، ملك سعده، نور الصافي، بسمله حاتم، لوجين أحمد يسري، وزينة النادي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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