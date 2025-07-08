شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على تونس وتتوج بالبطولة العربية للسيدات لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالثلاثاء، 08 يوليو 2025 09:33 م
توج منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، بلقب البطولة العربية لكرة السلة للسيدات، المقامة خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري على صالة 3 بستاد القاهرة الدولي، عقب الفوز اليوم ، على منتخب تونس في المباراة النهائية ، بنتيجة 92-74، وهى المرة السادسة السادسة فى تاريخ سيدات السلة المصرية التى تحقق اللقب.
وجاءت نتائج الفترات كالتالي:
25/25
44/46
69/58
92/74
يذكر أن منتخب الأردن حصل على الميدالية البرونزية بالبطولة بعد الفوز على الجزائر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 71/67.
كان قد تأهل منتخب مصر للدور النهائي بعد الفوز على الجزائر في نصف النهائي بنتيجة 77/58، بينما تأهل تونس للدور ذاته بعد الفوز على منتخب الأردن، بنتيجة 79/76 في نصف النهائي الآخر.
وتصدر الفراعنة جدول ترتيب الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الجزائر في الجولة الأولى بنتيجة 89/54، ثم الفوز على الأردن في الجولة الثانية بنتيجة 85/54، ثم الفوز على تونس في المباراة الثالثة بنتيجة 80/55.
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