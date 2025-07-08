شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على تونس وتتوج بالبطولة العربية للسيدات لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

توج منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، بلقب البطولة العربية لكرة السلة للسيدات، المقامة خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري على صالة 3 بستاد القاهرة الدولي، عقب الفوز اليوم ، على منتخب تونس في المباراة النهائية ، بنتيجة 92-74، وهى المرة السادسة السادسة فى تاريخ سيدات السلة المصرية التى تحقق اللقب.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

25/25

44/46

69/58

92/74

يذكر أن منتخب الأردن حصل على الميدالية البرونزية بالبطولة بعد الفوز على الجزائر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 71/67.

كان قد تأهل منتخب مصر للدور النهائي بعد الفوز على الجزائر في نصف النهائي بنتيجة 77/58، بينما تأهل تونس للدور ذاته بعد الفوز على منتخب الأردن، بنتيجة 79/76 في نصف النهائي الآخر.

وتصدر الفراعنة جدول ترتيب الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الجزائر في الجولة الأولى بنتيجة 89/54، ثم الفوز على الأردن في الجولة الثانية بنتيجة 85/54، ثم الفوز على تونس في المباراة الثالثة بنتيجة 80/55.