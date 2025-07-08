شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يستقر على تمديد وتعديل عقد أليو ديانج في معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادى الاهلى على فتح ملف تمديد وتعديل عقد المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال معسكر المارد الأحمر المقبل في تونس ، حيث حال سفر اللاعب لبلاده لقضاء إجازة نهاية الموسم في بلاده لحسم هذا الملف في الوقت الحالي.

قال محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إن هناك نية لتمديد عقود بعض اللاعبين وفقًا للرؤية الفنية، وذلك لضمان استقرار ‏الفريق وحاجته في الفترة القادمة.‏

ويرغب مسئولو الأهلى فى تعديل وتمديد تعاقد ديانج ب تقديراً لدوره وإمكانياته المتميزة طوال الفترة الماضية، بعدما امتثل لتعليمات الإدارة برفض عرض الخلود السعودى لشراؤه بعد نهاية اعارته بسبب الحاجة لجهوده الفنية بعد رحيل عمرو السولية.

وساهم ديانج فى انتصارات الأهلى الماضية محلياً وأفريقياً، وفرض نفسه على الجميع ليستحق إشادة الخبراء والجماهير التى بدأت تؤكد أن ديانج واحد من أهم الصفقات التى أبرمها الأهلى خلال السنوات الماضية.

وإجمالا لعب ديانج 214 مباراة مع الأهلى بكل البطولات لعب سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 هدفا وحصد بطولة الدوري الممتاز 3 مرات وكأس مصر ثلاث مرات والسوبر المصرى أربع مرات ودوري الابطال الافريقى 4 مرات وكأس السوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

يضع مسئولو النادى الاهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

ويعود الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.