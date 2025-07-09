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منتخب 20 سنة يواصل برنامجه التدريبى.. ونبيه يشيد بالروح الجديدة

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  • منتخب 20 سنة يواصل برنامجه التدريبى.. ونبيه يشيد بالروح الجديدة 2/5
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القاهرة - سامية سيد - واصل  المنتخب الوطني تحت 20 سنة تدريباته الصباحية  تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه المدير الفني وذلك خلال معسكره المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم فى تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

يلعب الفراعنة في المونديال ضمن  المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.

شهد المران محمود فايز المشرف على محللي الآداء بالمنتخبات الوطنية باستثناء المنتخب الأول، وأشاد الكابتن أسامة نبيه بالروح الجديدة وحالة الإصرار التي يظهر عليها اللاعبون في تنفيذ التعليمات استعدادا لوديتي المنتخب المقبلتين امام منتخب الكويت الأوليمبي يومي 17 و20 يوليو الجاري.

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منتخب 2005

 

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منتخب مصر 2005

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علاء عبده المدرب العام لمنتخب 2005

 

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اسامه نبيه و فايز

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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