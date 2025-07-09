شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 20 سنة يواصل برنامجه التدريبى.. ونبيه يشيد بالروح الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتخب الوطني تحت 20 سنة تدريباته الصباحية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه المدير الفني وذلك خلال معسكره المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم فى تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

يلعب الفراعنة في المونديال ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.

شهد المران محمود فايز المشرف على محللي الآداء بالمنتخبات الوطنية باستثناء المنتخب الأول، وأشاد الكابتن أسامة نبيه بالروح الجديدة وحالة الإصرار التي يظهر عليها اللاعبون في تنفيذ التعليمات استعدادا لوديتي المنتخب المقبلتين امام منتخب الكويت الأوليمبي يومي 17 و20 يوليو الجاري.

منتخب 2005

منتخب مصر 2005

علاء عبده المدرب العام لمنتخب 2005

اسامه نبيه و فايز