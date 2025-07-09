شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت: علاقتنا قوية مع الزمالك ولكننا متمسكون باستمرار حامد حمدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي بتروجت، حقيقة تواصل مسئولي نادي الزمالك مع إدارة الفريق البترولى بشأن التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان جناح الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر داخل بتروجت في تصريحات خاصة: "علاقتنا مع الزمالك علاقة قوية ويسودها الاحترام والحب، وهناك تواصل قوى من مسئولي الزمالك للتعاقد مع حامد حمدان من أجل تدعيم صفوفه".

وتابع: "رغم مفاوضات الزمالك القوية إلا أننا نرفط التفريط في اللاعب خلال الفترة الحالية بسبب حاجة الفريق لخدماته، بالإضافة لرفض العديد من العروض الأخري لبعض اللاعبين".