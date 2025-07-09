شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: الاهتمام بالتفاصيل سر نجاحى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد أيمن الرمادى المدير الفنى السابق للزمالك أنه سعيد بالفترة التى قضاها مع الفريق الأبيض بالرغم من أنها قصيرة ولا تتخطى الـ33 يوما وحصل فيها على بطولة كأس مصر.

وأضاف المدير الفنى السابق للزمالك فى تصريحات لملعب أون مع سيف زاهر أن الإهتمام بالتفاصيل كان سر نجاحه مع الفريق ، وأنه اجتهد كثيرا من أجل الحصول على كأس مصر ، مشيرا فى الوقت نفسه أنه يشكر كل أعضاء المنظومة الرياضية داخل الزمالك .

واستكمل الرمادى حديثه أنه يشكر كثيرا أيمن عبد العزيز المدرب العام للفريق نظرا لأنه كان متعاونا معه طوال فترة توليه مع الزمالك وهو ما سهل من مهمته كثيرا ، بالإضافة لباقى أعضاء الجهاز المعاون .