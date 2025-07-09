شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها الزمالك يكرم أيمن الرمادى بعد التتويج بكأس مصر، لعدم اكتمال النصاب القانوني.. تعذر الدعوة لعمومية غير عادية لسحب الثقة من الإسماعيلي، ووزارة الرياضة تعلن موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الرياضة، تسببت المطالب المالية لأحمد عبد القادر لاعب الأهلي في تأجيل إنضمامه إلى نادي سيراميكا.

الزمالك يكرم أيمن الرمادى بعد التتويج بكأس مصر

قام حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بتكريم أيمن الرمادي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية.

لعدم اكتمال النصاب القانوني.. تعذر الدعوة لعمومية غير عادية لسحب الثقة من الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي، أنه قد انتهى اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، الموعد القانوني المحدد لاستلام طلبات السادة أعضاء الجمعية العمومية.

وزارة الرياضة تعلن موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بيان رسمي صادر اليوم، عن تفاصيل تتعلق بتعديلات مرتقبة في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017

قياسات طبية لنجوم الأهلي بالقاهرة قبل معسكر تونس

يخضع لاعبو الأهلي لبعض القياسات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة وذلك قبل السفر إلى تونس لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

البنك الأهلي يغلق ملف رحيل أسامة فيصل بعد توقف مفاوضات الأهلي

أغلق مسؤولو البنك الأهلي ملف رحيل أسامة فيصل مهاجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد توقف مفاوضات الأهلي لضم اللاعب، بعدما قام مسؤولو النادي الأحمر بضم محمد شريف لاعب الخليج السعودي.

ملك إسماعيل وفريدة خليل تتوجان بذهبية تتابع السيدات ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث

توج الزوجي المصري المكون من ملك إسماعيل وفريدة خليل بالميدالية الذهبية لمنافسات تتابع السيدات ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، والتي تقام بالإسكندرية، خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري.

مطالب عبد القادر المالية تؤجل انضمامه إلى سيراميكا..وموقف واضح من الأهلي

تسببت المطالب المالية لأحمد عبد القادر لاعب الأهلي في تأجيل إنضمامه إلى نادي سيراميكا الذي تفاوض لإنهاء الصفقة خلال الأيام الماضية وذلك بعد عودة اللاعب للقلعة الحمراء مؤخراً بإنتهاء إعارته لنادي قطر القطري.

الزمالك يستقر على إقامة معسكره فى العاصمة الإدارية استعدادا للموسم الجديد

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على إقامة معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.

اتحاد الكرة: لا صحة لتحفظ النيابة العامة على عقود اللاعبين بسبب زيزو

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا صحة لما تردد حول تحفظ النيابة العامة على عقود اللاعبين الموجودة فى الاتحاد بسبب واقعة تسجيل عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب النادى الأهلى بمبلغ 5 ملايين جنيه فى الموسم.

طلب خاص من وسام أبو على للأهلى لإنهاء شرط العشرة ملايين دولار

طلب وسام أبو علي مهاجم الأهلي تقليل المقابل المالي الذي طلبه الأهلي لرحيله الصيف الجاري.