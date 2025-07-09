شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القبانى يعتذر لأيمن الرمادى على الهواء عن تصريحاته بأحد البرامج والان مع تفاصيل الخبر

تقدم وائل القبانى مدير الكرة السابق بنادي الزمالك باعتذار لأيمن الرمادى المدير الفنى السابق للزمالك عن تصريحاته عليه فى أحد البرامج التليفزيونية .

أضاف القبانى فى تصريحات لبرنامج ملعب أون مع سيف زاهر أنه يكن كل احترام وتقدير لأيمن الرمادى وأنه كان يبذل كل جهده خلال فترة تواجده بالجهاز الفنى السابق للفريق الأبيض حتى يكلل مجهوده بالحصول على بطولة كأس مصر .

كشف مدير الكرة السابق للزمالك أن موضوع خروجه من غرفة الملابس فى الإجتماع الأخير قبل مباراة بيراميدز فى نهائى كأس مصر تم تضخيمه من الجماهير على السوشيال ميديا ، مشددا أن ذلك يعد حق أصيل للمدير الفنى من أجل فرض السرية ومشيرا أنه كان يخرج فى المحاضرات الفنية لأن دوره كان إدارى بحت .

اختتم وائل القبانى حديثه أنه لم يخرج أى تفاصيل من غرفة الملابس للخارج كما أشاع البعض وأنه يحترم ناديه كثيرا بعيدا عن أى أمور أخرى .