شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: عبدالله السعيد مثل الأوروبين وطالبت مسئولى الزمالك بالتعاقد مع القندوسى والان مع تفاصيل الخبر

كشف أيمن الرمادى المدير الفني السابق لفريق الزمالك أن عبدالله السعيد صانع العاب الفريق الأبيض مثل اللاعبين الأوروبين ولديه القدرة على التواجد داخل المستطيل الأخضر لمدة موسمين.

وأوضح أيمن الرمادى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت 1، قائلا: "طالبت من مسئولي الزمالك التعاقد مع اللاعب الجزائرى أحمد القندوسى حيث يعد من أفضل اللاعبين ومحمود زلاكه خلال فترة تولى قيادة القلعة البيضاء".

وأشار أيمن الرمادى" قمت بالتواصل مع وكيل أعمال الجزائرى أحمد القندوسى للتفاوض مع مسئولي الزمالك قبل خوض تجربة الاحتراف واللاعب يتميز باللعب في العديد من المراكز.

وأختتم أيمن الرمادى حديثه" شيكابالا أعتزال في التوقيت المناسب رغن الاتفاق على الاستمرار لموسم أخر وعمر جابر سوف يصبح قائد عظيم حيث يتميز بالذكاء الشديد".