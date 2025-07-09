الامارات | روضة السركال تشارك في «دوليتي رومانيا» للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد لاعبة منتخب الإمارات ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، الأستاذة الدولية الكبيرة روضة السركال، للمشاركة في بطولتَي رومانيا الدوليتين، خلال شهرَي يوليو الجاري وأغسطس المقبل.

وتقام البطولة الأولى من 26 الشهر الجاري إلى الثاني من أغسطس المقبل، بينما تقام الثانية من الثاني إلى 10 أغسطس، وصولاً إلى المشاركة الثالثة في فئة الأساتذة بمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج من 14 إلى 25 أغسطس.