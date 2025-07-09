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الامارات | روضة السركال تشارك في «دوليتي رومانيا» للشطرنج

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  • الامارات | روضة السركال تشارك في «دوليتي رومانيا» للشطرنج 1/2
  • الامارات | روضة السركال تشارك في «دوليتي رومانيا» للشطرنج 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد لاعبة منتخب الإمارات ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، الأستاذة الدولية الكبيرة روضة السركال، للمشاركة في بطولتَي رومانيا الدوليتين، خلال شهرَي يوليو الجاري وأغسطس المقبل.

وتقام البطولة الأولى من 26 الشهر الجاري إلى الثاني من أغسطس المقبل، بينما تقام الثانية من الثاني إلى 10 أغسطس، وصولاً إلى المشاركة الثالثة في فئة الأساتذة بمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج من 14 إلى 25 أغسطس.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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