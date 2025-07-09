شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اتفاق الزمالك مع شيكو بانزا لاعب امادورا البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك عن تفاصيل الاتفاق مع الانجولى شيكو بانزا لاعب فريق استريلا دا امادورا البرتغالى، والذى اقترب بشدة من الانضمام للزمالك خلال الساعات المقبلة بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب وناديه.

وقال المصدر لليوم السابع ان اللاعب سيوقع على عقد لمدة 4 مواسم مقابل 800 ألف دولار، يتم سداد جزء والمبلغ المتبقى يتم الاتفاق على موعد سداده.

وأرسل النادى العقود إلى اللاعب خلال الساعات الماضية، وينتظر مسئولو الزمالك توقيع النادي البرتغالي علي العقود النهائية عقب الاتفاق علي كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة علي أن يتم الإعلان عن صفقة اتمام التعاقد مع شيكو بانزا.