شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يقترب من ضم ثنائي كهرباء الإسماعيلية في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسؤولو المقاولون العرب، الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال، إسلام هشام ومحمد دعبسة لاعبا كهرباء الإسماعيلية، إلى قلعة الجبل الأخضر لدعم صفوف ذئاب الجبل قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت قيادة محمد مكي، برنامجاً تدريبياً لرفع اللياقة البدنية للاعبين، على هامش معسكر الإعداد المقام حالياً في الجبل الأخضر.