شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستقر على الإسكندرية لاستضافة المرحلة الثانية من الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

استقر نادي المقاولون العرب، على مدينة الإسكندرية لاستضافة المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد 2025-2026، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى المقامة حالياً بمقر النادي بالجبل الأخضر.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت قيادة محمد مكي، برنامجاً تدريبياً لرفع اللياقة البدنية للاعبين، على هامش معسكر الإعداد المقام حالياً في الجبل الأخضر.