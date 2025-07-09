شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات أهلاوية لإعارة محمد ياسر في الدوري المحلي ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو النادي الأهلي لحسم إعارة محمد ياسر مهاجم الفريق الشاب إلى أخد اندية الدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما مع اهتمام أكثر من نادي محلي بالتعاقد مع اللاعب في الوقت الراهن.

ويرغب مسئولو الأهلي في إعارة محمد ياسر إلى أحد الأندية المحلية لمتابعته بشكل دقيق، وتحديد موقفه من العودة إلى القلعة الحمراء أو تسويقه عقب انتهاء فترة الإعارة، لاسيما وأن تواجده في التشيك حرم إدارة القلعة الحمراء من متابعته بشكل دقيق، وتقييمه جيدا قبل حسم أمر عودته للفريق الأحمر أو التفكير في تسويقه وبيعه بشكل نهائي.

على صعيد أخر ، حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني برنامج الإستعداد للموسم الجديد بعد إنتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من بطولة كأس العالم للأندية.

وحصل الأهلي على راحة لمدة 18 يوماً عقب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها الأهلي من الدور الأول ، حيث عادت البعثة إلى القاهرة يوم 25 يونيو الماضي.

ويعود الفريق إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.