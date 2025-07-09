شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تستقر على إقامة قرعة علنية قبل انطلاق المرحلة الثانية للدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إقامة قرعة علنية في الموسم الجديد قبل انطلاق المرحلة الثانية لتحديد البطل والهابطين تنفيذا لتوصيات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، على عكس ما حدث الموسم الماضى حيث تم اعلان جدول مباريات المرحلة الثانية مباشرة دون حضور مندوبى الأندية.
وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الاقتراحات التى وصلت من أندية الزمالك وزد والبنك الأهلى محل دراسة ونقاش ولكنها ليست ملزمة للرابطة لتنفيذها.
تابع مسئولو الرابطة أن عدم إرسال 18 ناديا تعديلات على اللائحة يعنى أن هذه الأندية توافق على اللائحة الموجودة وليس لديها ملاحظات بشأنها، لكن الرابطة ستناقش اقتراحات الأندية الثلاثة قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المقترحات.
وأرسل نادي الزمالك، مقترحاته لرابطة الاندية بخصوص لائحة الدوري الجديد، وتضمنت طلب الزمالك إلغاء بند 63 من لائحة رابطة الأندية، والذي ينص على أن قرارات مجلس الرابطة لا يجوز الاستئناف عليها.
وطلب الزمالك في خطابه إلغاء هذا البند والعمل بتوصية لجنة التظلمات، خاصة وأن هذا البند تسبب في ظلم كبير للنادي، كما طلب الزمالك تعديل لائحة الانسحاب، بحيث يتم خصم 6 نقاط من الفريق المنسحب مباشرة.
وطلب مسئولو نادي البنك الأهلي من رابطة الأندية المحترفة تعديل البند الخاص بتوقيع الغرامات المالية على الإنذارات التى يحصل عليها اللاعبون في المباريات خلال الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2025 - 2026.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز