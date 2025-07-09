شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يتسلح بالوديات لإعداد الزمالك للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يجهز المدير الفنى بقيادة البلجيكى يانيك فيريرا للدخول فى معسكر مغلق خلال الفترة المقبلة ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد، على أن يتخلل المعسكر خوض عدد من المباريات الودية مع فرق مختلفة.

ويخوض الزمالك تدريباته بإستاد الكلية الحربية بعيدا عن ميت عقبة لفرض مزيد من الاستقرار والسرية على إعداد الفريق، ولمنع أى تسريبات عن اخبار الفريق مع المدير الفنى الجديد.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على خوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل أمام فريق أورانج، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وتقرر إقامة المباراة في الثامنة مساء يوم الجمعة على استاد الكلية الحربية الذي يخوض الفريق تدريباته عليه في الفترة الحالية.