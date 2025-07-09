شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل ينتظر عرضًا من الدوريات الكبري رغم رعروض الإمارات وفرنسا وسويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب إبراهيم عادل لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عرضًا من أحد فرق الدوريات الأوروبية الكبرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يعمل وكيل أعماله فى الوقت الحالى على جلب عرضًا مناسبًا للاعب.

ويرغب إبراهيم عادل فى خوض تجربة الاحتراف فى أحد الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم إمتلاكه 3 عروض من الدورى الإماراتى ولوجانو السويسري وعرض من أحد فريق الدورى الفرنسى.

وتلقى بيراميدز عرضًا من أحد فرق الدورى الإماراتى لضم إبراهيم عادل، ووصلت قيمة العرض الإماراتى لـ4 ملايين دولار، لاسيما وأن بيراميدز سبق وتلقى عرضًا من نادى لوجانو السويسري.