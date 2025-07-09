شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر من شئون اللاعبين عن مصير شكوى زيزو والان مع تفاصيل الخبر

استفسر مسئولو نادى الزمالك عن مصير شكوى النادى ضد احمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق والاهلى الحالى، والتى يتم النظر فيها من جانب لجنة شئون اللاعبين على خلفية أزمة اللاعب مع الزمالك.

وكان الزمالك تقدم بشكوى ضد زيزو باتحاد الكرة ولجنة الانضباط، وجاء الرد بعدم الاختصاص، فتقدم النادى بتظلم إلى لجنة لجنة التظلمات على قرار الانضباط، فتم تحويل الشكوى إلى لجنة شئون اللاعبين للنظر فيها.

وأرسل الزمالك محاميا من الشئون القانونية بالنادى إلى اتحاد الكرة للاستفسار عن مصير الشكوى خاصة وأنه لم يتم اعلان اى خطوة فى هذا الشأن من جانب شئون اللاعبين.

وكانت لجنة الاستئناف قد عقدت جلستها يوم 18 يونيو الماضى ، حيث نظرت في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد ( زيزو ) بتعاقدهما معاً خلال فترة سريان عقد اللاعب نفسه مع نادي الزمالك ، وقررت اللجنة إعلان قرارها في الجلسة الأخيرة.

وجاء في أسباب القرار أن التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة الانضباط بعدم الاختصاص مقبول شكلاً لتقديمه في الوقت المحدد وسدد الرسوم المقررة طبقاً للائحة، وأن الإحالة إلى لجنة شئون اللاعبين باعتبارها اللجنة المختصة حسب اللائحة، على أن يحق للزمالك اللجوء إلى لجنة الاستئناف بعد إصدار لجنة شئون اللاعبين قرارها في هذا الشأن.