شكرا لقرائتكم خبر عن حسام وإبراهيم حسن يطمئنان على مروان عطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير المنتخب على الاطمئنان على مروان عطية لاعب الأهلى عقب إجرائه جراحة الفتق التى أجراها خلال الأيام الماضية.

وتمنى التوأم حسن الشفاء العاجل لمروان عطية وعودته للملاعب سريعا والمشاركة مع منتخب مصر في معسكر شهر سبتمبر، والذى تتخلله مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولة السابعة والثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

في سياق مغاير يترقب مسئولو النادى الأهلى تعافى مروان عطية لاعب خط وسط الفريق من جراحة الفتق التي أجراها خلال الأيام الماضية لعقد جلسة معه لبدء إجراءات تعديل عقده مالياً.

وقال محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي إن هناك نية لتمديد عقود بعض اللاعبين وفقًا للرؤية الفنية، وذلك لضمان استقرار ‏الفريق وحاجته في الفترة القادمة.‏