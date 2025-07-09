شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يصل الأردن للمشاركة بحفل إطلاق "عمان عاصمة الشباب العربى 2025" والان مع تفاصيل الخبر

وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في فعاليات تدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023–2028)، وحفل إطلاق فعاليات "عمان عاصمة الشباب العربي لعام 2025"، وكان في استقباله السفير محمد سمير، سفير مصر لدى الأردن، والمهندس يزن الشديفات وزير الشباب الأردني.



الدكتور أشرف صبحي مع المهندس يزن الشديفات وزير الشباب الأردني



الدكتور أشرف صبحي مع السفير محمد سمير



جانب من الزيارة

وتأتي مشاركة الوزير تأكيدًا على الدور المصري الرائد في دعم قضايا الشباب على المستوى العربي، وفي إطار تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية لتفعيل الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، التي أُقرت من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ضمن رؤية شاملة لتعزيز مشاركة الشباب في صناعة السلام والتنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يُلقي الدكتور أشرف صبحي كلمة خلال حفل الافتتاح بحضورة الدكتور جعفر حسان رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، ولفيف من وزراء الشباب والرياضة العرب.