شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة ريبيرو إلى القاهرة بعد انتهاء إجازة إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

حدد الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى للأهلى يوم 13 يوليو الجارى موعداً للعودة إلى القاهرة بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها مؤخراً وسافر خلالها إلى بلاده لقضاء عدة أيام رفقة أسرته قبل بدء الموسم الجديد والاستعداد له.

الجهاز المعاون لـ ريبيرو والذى يضم كلاً من كارلوس نودار المدرب المساعد وميجيل بيبيير المعد البدني وخوان خوسيه مدرب حراس المرمى وسيباستيان بودسيادلي محلل الأداء سافر إلى إسبانيا من أمريكا مُباشرة عقب انتهاء مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية لقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق بعد انتهاء مشاركة الأهلي في البطولة العالمية، فيما عاد خوسيه ريبيرو إلى القاهرة مع بعثة الفريق من أجل مناقشة عدة ملفات مهمة مع مسئولى القلعة الحمراء قبل أن يسافر مؤخراً إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة.

وتولى ريبرو تدريب الأهلي رسمياً يوم 29 مايو الماضي خلفاً للسويسري مارسيل كولر الذي رحل عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي، وبعدما قاد عماد النحاس المدرب العام للأهلي حالياً الفريق بشكل مؤقت ونجح في قيادته للتتويج ببطولة الدوري بعد منافسة شرسة مع بيراميدز. وقاد ريبيرو الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا لكن الفريق غادر البطولة من الدور الأول بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي ثم الخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي في ختام دور المجموعات.

ويعود النادي الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في إسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.