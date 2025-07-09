شكرا لقرائتكم خبر عن محامى زيزو يتقدم بشكوى جديدة ضد الزمالك فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منذ قليل المحامي الخاص بأحمد سيد زيزو لاعب الأهلي بشكوى جديدة للمطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك ناديه السابق.

وتواجد المحامي الخاص بزيزو في مقر اتحاد الكرة بالسادس من أكتوبر لتقديم شكوى يطالب فيها بالحصول علي المتأخرات الخاصة بأحمد سيد زيزو.

في سياق مغاير، أكد مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا صحة لما تردد حول تحفظ النيابة العامة على عقود اللاعبين الموجودة فى الاتحاد بسبب واقعة تسجيل عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب النادى الأهلى بمبلغ 5 ملايين جنيه فى الموسم.

أوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه ليس لديهم معلومة مؤكدة حول مثل هذه الوقائع التى تشير إلى توثيق عقود اللاعبين بمبالغ أقل من المتفق عليها، كما أنه لا يمكن إثابتها لذلك لا يمكن أن يتم فتح التحقيق فى الأمر .