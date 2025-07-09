شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة السوبر المصرى فى نوفمبر بسبب كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، على إقامة السوبر المصري خلال نوفمبر المقبل، بسبب وجود ارتباطات حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خاصة بدوري الأبطال والكونفدرالية نهاية شهر أكتوبر.

ويضع مسئولو اتحاد الكرة الرتوش الأخيرة على السوبر المصري ومكان إقامته بعد تلقي عدة عروض من دول عربية، إلى جانب تلقي عرض من الجانب الإماراتي لاستضافة السوبر الرباعي.

وتشارك فى هذه النسخة من كأس السوبر أربعة فرق قوية: الأهلي بصفته بطل الدوري المصري الممتاز، الزمالك بصفته بطل كأس مصر، سيراميكا بصفته بطل كأس عاصمة مصر، وبيراميدز من خلال الكارت الذهبي.

وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بمكان إقامة البطولة ومواعيدها الدقيقة والجوانب التنظيمية الأخرى في وقت كافٍ.