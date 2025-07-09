شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يُخطر الأهلى بموعد إرسال باقى مستحقات المشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

تلقى مسئولو النادي الأهلي تأكيدات من نظراؤهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن موعد باقي مستحقات النادي الخاصة بمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا ويُسدل الستار عليها يوم 13 يوليو الجاري ، وأكد مسئولو "فيفا" أنه سيُرسل باقي مساحقات الأهلي بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم للأندية وبعد خصم الضرائب المفروضة على النادي.

وسدد النادي الأهلي ما يقرب من ثمانية آلاف دولار لإحدى مكاتب المحاسبة في أمريكا من أجل تقديم المستندات والأوراق المطلوبة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمن إجراءات تقليل الضرائب المفروضة على مكافآة النادي من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتعاقدت إدارة الأهلي مع مكتب محاسبة أمريكي حسب تعليمات القانون الأمريكي بخصوص ملف الضرائب المفروضة على الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي يُسدل الستار عنها يوم 13 يوليو الجاري.

ولم تتكبد إدارة الأهلي مبالغ طائلة نظير الإستعانة بهذا المكتب، فلم تتجاوز تكلفته ثمانية آلاف دولار وهو مبلغ زهيد للغاية مُقارنة بالدور الكبير الذي سيلعبه في تخفيض الضرائب المفروضة على مكافآة الأهلي في هذه البطولة.

وقدّم الأهلي خلال الأيام الماضية إقرارين ضريبيين لمسئولو ولايتي ميامي ونيوجيرسي عن المصاريف التي تم إنفاقها على بعثة الفريق خلال تواجده في كل ولاية.

ويترقب الأهلي صدور القرار النهائي الخاص بالضرائب ويتوقع مسئولو القلعة الحمراء أن تكون هذه الضرائب قليلة لأن النادي قدم مستندات قوية ومصاريف كثيرة تم إنفاقها على البعثة خلال مشاركتها في البطولة وهو ما يدعم موقف النادي لأن "فيفا" يحسب قيمة الضرائب على المبلغ المُتبقي من إجمالي المصروفات وليس على إجمالي مكافآت النادي من المشاركة في البطولة وهو ما يمثل مفاجأة سارة لمسئولو القلعة الحمراء حيث يُمهّد ذلك لخصم مبلغ قليل من مكافآة النادي.

وتسلّم الأهلي مؤخراً مبلغ 7 ملايين و900 ألف دولار من "فيفا"، يمثل الجزء الأكبر من مكافأة مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية والتي ودعها المارد الأحمر من الدور الأول عقب التعادل السلبي مع إنتر ميامي الأمريكي ثم الخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي.

ويحصل الأهلي من "فيفا" على 11 مليوناً و500 ألف دولار، مُقسّمة إلى 9 ملايين و500 ألف دولار مكافأة المشاركة فى مونديال الأندية بنظامه الجديد، بجانب مليوني دولار نظير التعادل في مباراتي إنتر ميامي وبورتو.

ويتبقى للأهلي مبلغ 3 ملايين و100 ألف دولار سيحصل عليه من "فيفا" بعد انتهاء البطولة لكن بعد خصم نسبة الضرائب المفروضة على الـ32 نادياً الذين شاركوا فى البطولة حسب الأنظمة الضريبية الأمريكية المعمول بها هناك.

على صعيد متصل ، قالت صحيفة الإمارات اليوم أن مكافأة نادي العين الإماراتي المالية نظير المشاركة في كأس العالم للأندية تقلصت بشكل كبير بسبب قانون الضرائب الأمريكي.

وكان العين قد حصد مكافأة 11.5 مليون دولار بواقع 9.5 مليون نظير المشاركة و2 مليون دولار نتيجة الفوز على الوداد المغربي ، وأكدت الصحفية أن فيفا سيخصم من مكافآة العين نحو 4 ملايين و485 ألف دولار بسبب الضرائب الأمريكية ، وأوضحت الصحيفة أن المكافأة المالية للنادي الإماراتي أصبحت 7 ملايين و15 ألف دولار بدلا من 11.5 مليون دولار.