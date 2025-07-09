شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد أحمد حمدى بعد أداء مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

انتظم أحمد حمدي، لاعب الزمالك، في التدريبات وذلك بعد انتهاء فترة غيابه عن انطلاقة التحضيرات للموسم الجديد،حيث حصل على إذن مسبق من الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا بالسفر لأداء مناسك العمرة، وغاب عن أولى الحصص التدريبية التي بدأها الفريق ضمن استعداداته لانطلاق الموسم المقبل.

ووصل اللاعب إلى القاهرة قبل أن يلتحق على الفور بتدريبات الفريق على استاد الكلية الحربية ويشارك في المران الجماعي الذي أقيم أمس الثلاثاء، في أجواء حماسية بين اللاعبين.

ويحرص الجهاز الفني للزمالك على تجهيز اللاعب بدنيًا وفنيًا في الفترة الحالية ليكون على أتم الاستعداد للمباريات الودية التي سيخوضها الفريق ضمن البرنامج الإعدادي، تمهيدًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

واستقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على إقامة معسكر الإعداد المقبل للفريق في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التحضيرات لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

و يسعى فريق الزمالك لخوض عدد من المباريات الودية خلال فترة المعسكر من أجل رفع جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، إلى جانب منح الفرصة للوجوه الجديدة والناشئين لإثبات أنفسهم أمام الجهاز الفني.