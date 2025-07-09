شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات جديدة فى الزمالك لحسم ملف تمديد عقد حسام عبد المجيد ومحمد السيد والان مع تفاصيل الخبر

يواصل نادي الزمالك تحركاته الجادة لحسم ملف تجديد عقود عدد من لاعبيه الأساسيين، وعلى رأسهم الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد السيد، وذلك قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث يولى مسئولو الأبيض هذا الملف أهمية قصوى، حرصًا على الحفاظ على قوام الفريق ومنع تكرار سيناريو الرحيل المجاني.

وأكد مصدر داخل النادي أن الإدارة أخطرت الثنائي بضرورة حسم موقفهما من التمديد خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الزمالك لن يسمح بالمماطلة أو التهرب من التجديد، وسيتخذ قرارات حاسمة حال وجود مماطلة غير مبررة.

ويرغب الزمالك في تجنب دخول أي لاعب من عناصره الأساسية في آخر 6 أشهر من عقده، حتى لا يفقد النادي فرصته في الحفاظ عليه أو تسويقه بالشكل الأمثل، ويأتي ذلك ضمن خطة الإدارة الجديدة التي تهدف إلى ضبط الاستقرار الفني والإداري، وتفادي أزمات العقود التي عانى منها الفريق في المواسم الماضية.

الجدير بالذكر أن الفريق الأبيض يستعد حاليًا لانطلاق معسكره الإعدادي، وسط تركيز كبير من المدير الفني يانيك فيريرا على الجانب الفني والانضباط داخل الفريق.