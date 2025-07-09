شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس سفر كباكا وعابدين وبستانجي لمعسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو النادي الأهلي سفر ثلاثي الشباب أحمد خالد كباكا وأحمد عابدين وعبد الله بستانجي رفقة بعثة الفريق الأحمر إلى تونس لخوض معسكر مغلق بدءا من يوم 18 يوليو وحتى نهاية الشهر الجاري.

واستبعد خوسيه ريبيرو المدير الفني الثلاثي الشاب من رحلة الأهلي إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية، ولكن باتوا قريبين من المشاركة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد والتي تنطلق يوم 14 يوليو الجاري.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا".

ياسين مرعى صاحب الـ 23 عاما خاض 22 مباراة في الدوري المصري سجل هدفين وصنع هدفا في الموسم المنقضى.

ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد. فضم أحمد رمضان من سيراميكا معارا ومصطفى العش بشكل نهائي من زد.

ويمتلك الأهلي أيضا كل من ياسر إبراهيم والمغربي أشرف داري في مركز قلب الدفاع، ورحل رامي ربيعة عن الأهلي بنهاية تعاقده وانتقل للعين للإماراتي.

يضع مسئولو النادى الاهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

ويعود الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.