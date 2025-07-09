خالد النبريصى يقترب من تدريبات الإسماعيلى استعدادا للموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - اقترب الفلسطينى خالد النبريصى مهاجم نادى الإسماعيلى، من العودة مجددا لتدريبات الدراويش استعدادا للموسم الجديد، بعد التعافى من الإصابة التى لحقت به وابعدته عن باقى مباريات الموسم الماضى.

وتعرض خالد النبريصى لإصابة قوية بكسر مضاعف فى الكوع خلال مباراة الإسماعيلى وزد بالدورى وغادر من الملعب إلى المستشفى مباشرة.

ودخل مهاجم الإسماعيلى المراحل الأخيرة من التأهيل ويحتاج من أسبوعين لأربعة أسابيع للدخول في التدريبات مع اللاعبين والاستعداد بشكل قوى للموسم الجديد.

وكان الدكتور أشرف محرم الذى أجرى العملية للاعب قال: إننا أجرينا جراحة دقيقة للاعب خالد النبريصى بعد تعرضه لكسر مضاعف وتفتت فى الكوع والرسغ، وكانت العملية ناجحة والحالة استقرت بشكل جيد، واللاعب بدأ مرحلة التعافى وإذا سارت الأمور حسب الخطة فعودة اللاعب للتدريبات المتدرجة، مع الالتزام الكامل ببرنامج تأهيلى خاص لضمان استعادة كامل اللياقة والوظائف الحركية.

وتعاقد نادى الإسماعيلى مع المدرب الفرنسى ذو الأصول الجزائرية ميلود حمدى، لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى خلال الموسم الجديد خلفا للراحل تامر مصطفى.

ويضم الجهاز الفنى الجديد للفريق كلا من: ميلود حمدى مديرا فنيا، حمادى صغير مدربا بلجيكى الجنسية، عبدالله الشحات مدربا مساعدا، مروان سليمانى مخططا للأحمال - تونسى الجنسية، سيد السويركى مدريا لحراس المرمى.