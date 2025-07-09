شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يترقب وصول محترفيه للانتظام بتدريبات الاستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يترقب نادي بيراميدز وصول لاعبيه المحترفين اليوم وغدًا، تمهيدًا لانضمامهم إلى تدريبات الفريق الجماعية، استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

ويأتي انضمام اللاعبين الأجانب في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورشيتش لتجهيز الفريق بدنيًا وفنيًا، تمهيدًا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

ويضم بيراميدز بين صفوفه الكونغولى فيستون ماييلى، والمغربيان محمد الشيبي ووليد الكرتي، والبوركيني بلاتي توريه.

يعود اليوم، الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى القاهرة، استعدادًا لقيادة الفريق في فترة الإعداد. ومن المقرر أن يقود اليوم المدير الفني أول تدريب للفريق بعد خضوع اللاعبين لبعض الفحوصات الطبية اللازمة قبل انطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد.

وكان يورشيتش عاد إلى القاهرة الأيام الماضية لمناقشة ملف تدعيم الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية، وترتيب بعض الأوراق مع مسئولي النادى، ثم عاد إلى بلاده مرة أخرى، ثم عاد مجددا إلى القاهرة.

ويواجه مسئولو نادى بيراميدز أزمة فى استخراج تأشيرات بعثة الفريق الكروى الأول من أجل إقامة معسكر الإعداد للموسم الكروى الجديد في دولة سلوفينيا، بعدما كانت المفاضلة بينها وبين هولندا وتركيا.

أزمة التأشيرات قد تتسبب فى تأخر انطلاق معسكر الإعداد الذى تم تحديد منتصف شهر يوليو موعدًا لبداتيه، الأمر الذى دفع مسئولى بيراميدز للعودة والتفكير مرة أخرى فى إقامة المعسكر بتركيا.