شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الأهلي من انتقال أحمد عبد القادر للدوري السعودي والان مع تفاصيل الخبر

رحب مسئولو النادي الأهلي برحيل أحمد عبد القادر لاعب الريق إلى نادي الحزم السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بعدما أعلن الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق عدم الحاجة إلى جهود اللاعب بناءً على تقرير إدارة النادي خاصة في ظل الزحمة الواضحة التي يعاني منها الأهلي في مركز الجناح.

وتلقى أحمد عبد القادر عدة عروض من أندية محلية ابرزها من زد وسيراميكا بجانب عروض أخرى خارجية ابرزها من الأخدود لكن عرض سيراميكا كان الأكثر جدية خلال الساعات الماضية، وعاد عبد القادر للأهلي مؤخراً بعد إنتهاء إعارته لنادي قطر القطري.

من ناحية أخرى ، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم 14 يوليو الجاري الإستعداد للموسم الجديد حيث سيخوض الفريق تدريبات يومية على ملعب التتش لمدة 4 أيام قبل السفر يوم 18 الشهر ذاته إلى تونس لإقامة معسكر خارجي بها استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى مسئولو الأهلي ترتيبات معسكر الفريق في تونس الذي سيُقام الأسبوع المقبل استعداداً للموسم الجديد، حيث قاموا بأستخراج تأشيرات السفر وإنهاء باقي الإجراءات من حجز تذاكر السفر والإقامة هناك وحجز ملاعب التدريبات وطريقة التنقّل هناك.

وحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني برنامج الإستعداد للموسم الجديد بعد إنتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من بطولة كأس العالم للأندية ، وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.