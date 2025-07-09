شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد يبكى فى أول ظهور له بعد الخروج من السجن: عايز حقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي السابق على الظهور في فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وهو يبكي عقب الإفراج عنه.

وانهار إبراهيم سعيد بالبكاء بعد إخلاء سبيله من قسم شرطة النزهة على خلفية قضية نفقة، وطالب المسئولين ودار الإفتاء المصرية باسترجاع حقه.

وكانت نيابة النزهة أخلت سبيل إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق في نادي الأهلي والزمالك، بعد ضبطه لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وذلك بعد تقدم محاميه محمد رشوان بالاستئناف أمام المحكمة المختصة، ونشر رشوان، صورة اللاعب، عقب إخلاء سبيله، وعلق عليها قائلا " نورت ياهيما

وكانت محكمة أسرة النزهة، أصدرت حكمًا بحبس إبراهيم سعيد لمدة شهر، لامتناعه عن دفع مصروفات دراسية قدرها 227 ألف جنيه لابنته من طليقته الأولى كما أقامت طليقته، ابتسام علاء، دعوى حبس ضده لتخلفه عن سداد مبلغ 90,750 جنيهًا، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، عن مدة 15 شهرًا، بواقع 6,000 جنيه شهريًا كنفقة مأكل وملبس.