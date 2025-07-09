شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس يطلب الرحيل بحثا عن المشاركة الأساسية خارج الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كريم الدبيس لاعب الأهلي عن عرض خارجي أو محلي للرحيل عن القلعة الحمراء في الصيف الجاري، في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة مع الأهلي في الموسم الجديد.

وابتعد كريم الدبيس عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الماضية، في ظل اعتماد الأجهزة الفنية للأهلي على الثلاثي يحيى عطية الله وأحمد نبيل كوكا ومصطفى العش وخروجه من الحسابات.

ويرغب الدبيس في الرحيل عن الأهلي لضمان الحصول على فرصة مشاركة حقيقية، وهو ما سيجد صعوبة بها لو استمر بالأهلي، لاسيما مع اقتراب النادي من إتمام التعاقد مع محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا".

ياسين مرعى صاحب الـ 23 عاما خاض 22 مباراة في الدوري المصري سجل هدفين وصنع هدفا في الموسم المنقضي.

ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديدـ فضم أحمد رمضان من سيراميكا معارا ومصطفى العش بشكل نهائي من زد.

ويمتلك الأهلي أيضا كل من ياسر إبراهيم والمغربي أشرف داري في مركز قلب الدفاع.

ورحل رامي ربيعة عن الأهلي بنهاية تعاقده وانتقل للعين للإماراتي.

يضع مسئولو النادى الاهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

ويعود الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.