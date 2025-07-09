الامارات | النصر يضم سولومون سوسو قادماً من العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر تعاقده رسميًا مع اللاعب سولومون سوسو، نجم منتخب الإمارات الأولمبي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادمًا من نادي العين، في صفقة تهدف إلى تعزيز خط الوسط بالعناصر الشابة والمميزة استعدادًا للموسم الجديد.

وتأتي صفقة سوسو بعد 24 ساعة فقط من إعلان "العميد" تعاقده مع الدولي جوناتاس سانتوس، القادم هو الآخر من صفوف العين، في إشارة واضحة إلى استراتيجية النصر الساعية لتدعيم تشكيلته بعناصر واعدة وقادرة على صناعة الفارق في مختلف البطولات.

وتواصل إدارة نادي النصر جهودها لتأمين صفقات نوعية قبل انطلاق المعسكر التحضيري، ضمن خطة فنية واضحة تهدف لبناء فريق قادر على المنافسة بقوة خلال الموسم المقبل 2025-2026