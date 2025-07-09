اخبار الرياضه

الامارات | النصر يضم سولومون سوسو قادماً من العين

0 نشر
محمد أبو إسماعيل – دبي 0 تبليغ

  • الامارات | النصر يضم سولومون سوسو قادماً من العين 1/2
  • الامارات | النصر يضم سولومون سوسو قادماً من العين 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يضم سولومون سوسو قادماً من العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر تعاقده رسميًا مع اللاعب سولومون سوسو، نجم منتخب الإمارات الأولمبي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادمًا من نادي العين، في صفقة تهدف إلى تعزيز خط الوسط بالعناصر الشابة والمميزة استعدادًا للموسم الجديد.

وتأتي صفقة سوسو بعد 24 ساعة فقط من إعلان "العميد" تعاقده مع الدولي جوناتاس سانتوس، القادم هو الآخر من صفوف العين، في إشارة واضحة إلى استراتيجية النصر الساعية لتدعيم تشكيلته بعناصر واعدة وقادرة على صناعة الفارق في مختلف البطولات.

وتواصل إدارة نادي النصر جهودها لتأمين صفقات نوعية قبل انطلاق المعسكر التحضيري، ضمن خطة فنية واضحة تهدف لبناء فريق قادر على المنافسة بقوة خلال الموسم المقبل 2025-2026

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا