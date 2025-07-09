شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك الظهور بشكل يليق باسم الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية، تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، ضمن البرنامج التحضيري للموسم الجديد.

وقبل انطلاق المران، عقد فيريرا جلسة مع اللاعبين بحضور عبد الناصر محمد، مدير الكرة، أكد خلالها على أهمية التركيز والانضباط في هذه المرحلة، وطالب الجميع ببذل أقصى مجهود من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل لبداية قوية في الموسم المقبل، مشددًا على أن الزمالك مطالب بالظهور بصورة مشرفة تليق باسم النادي وتاريخه.

كما استعرض المدير الفني تفاصيل برنامج مران اليوم، وقدم بعض التعليمات الفنية التي يجب تنفيذها خلال التدريبات الجماعية.

وشهد المران فقرة بدنية مكثفة، أشرف عليها الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، حيث خضع اللاعبون لتدريبات متنوعة تستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة العمل الفني والتكتيكي خلال الأيام القادمة.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك أولى تجاربه الودية أمام فريق أورانج، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل، على ملعب الكلية الحربية، ضمن خطة التحضير للموسم الجديد.