شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضغط على أحمد عبد القادر لقبول عرض سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

يضغط مسئولو النادي الأهلي على أحمد عبد القادر لاعب الفريق والعائد من رحلة إعارة إلى نادي قطر القطري في الصيف الجاري، من أجل الموافقة على عرض نادي سيراميكا.

وطلب نادي سيراميكا ضم عبد القادر على سبيل البيع النهائي ضمن صفقة انتقال محمد شكري إلى النادي الأهلي، ولكن اللاعب لم يحسم موقفه من الانضمام إلى سيراميكا حتى الآن.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا" وياسين مرعى .