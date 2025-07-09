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هيكل ولعبة يوقعان علي عقود الإحتراف في طائرة حتا الإماراتي

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هيكل ولعبة يوقعان علي عقود الإحتراف في طائرة حتا الإماراتي

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 09 يوليو 2025 08:24 م

وقع الثنائي محمد مصطفي " لعبة " ورضا هيكل نجوم الزمالك السابقين للكرة الطائرة عقود الإنضمام في حتا الإماراتي  بداية من الموسم الجديد بعدما لم يتوصل هيكل لإتفاق للعودة إلي القلعة البيضاء .

رضا هيكل خاض مؤخرا تجربة إحتراف فى كان الفرنسى واشترط  الحصول على مستحقاته المتأخرة ، من أجل العودة لصفوف القلعة البيضاء مجددا .

كان رضا هيكل قد أعلن رحيله عن الزمالك بعد نهاية الموسم الماضي لأسباب شخصية، قبل أن يحدد وجهته القادمة ويخوض تجربة الاحتراف الخارجي في فرنسا.

و يطمح الزمالك فى تصحيح أوضاع فريق الكرة الطائرة فى ظل خسارة كل الألقاب المحلية هذا الموسم و عدم المشاركة الأفريقية ، تحقيق بطولة وحيدة و هى البطولة العرربية التى أقيمت فى قطر بالتفوق على النادى الأهلى 3-0 فى النهائى .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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