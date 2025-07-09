شكرا لقرائتكم خبر عن هيكل ولعبة يوقعان علي عقود الإحتراف في طائرة حتا الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

وقع الثنائي محمد مصطفي " لعبة " ورضا هيكل نجوم الزمالك السابقين للكرة الطائرة عقود الإنضمام في حتا الإماراتي بداية من الموسم الجديد بعدما لم يتوصل هيكل لإتفاق للعودة إلي القلعة البيضاء .

رضا هيكل خاض مؤخرا تجربة إحتراف فى كان الفرنسى واشترط الحصول على مستحقاته المتأخرة ، من أجل العودة لصفوف القلعة البيضاء مجددا .

كان رضا هيكل قد أعلن رحيله عن الزمالك بعد نهاية الموسم الماضي لأسباب شخصية، قبل أن يحدد وجهته القادمة ويخوض تجربة الاحتراف الخارجي في فرنسا.

و يطمح الزمالك فى تصحيح أوضاع فريق الكرة الطائرة فى ظل خسارة كل الألقاب المحلية هذا الموسم و عدم المشاركة الأفريقية ، تحقيق بطولة وحيدة و هى البطولة العرربية التى أقيمت فى قطر بالتفوق على النادى الأهلى 3-0 فى النهائى .