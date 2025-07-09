شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت : لم نتفاوض مع كالوشا وتصريحات رئيس إنبى لا أساس لها من الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مسئولي مودرن سبورت أنباء تفاوض فريقه مع أحمد "كالوشا" مدافع فريق إنبى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وأوضح مصدر بنادى مودرن سبورت في تصريحات خاصة لليوم السابع "كل ما تردد بشأن تصريحات رئيس إنبي أيمن الشريعي بمفاوضات مودرن مع كالوشا غير صحيحة واللاعب خارج حساباتنا ولم يحصل أي تفاوض كما تردد".

وأشار المصدر" لم يحدث أي تفاوض بين مودرن سبورت وإنبي نهائيا خلال الفترة الماضية على كالوشا ولم يعرض أي مبالغ مالية كما ذكر عبر وسائل الإعلام لضم كالوشا ومودرن سبورت تعاقد مع احتياجاته الفنية خلال الفترة الماضية".

وتسعى إدارة مودرن سبورت للتعاقد مع اللاعبين المميزين استعدادا للموسم المقبل تحت قيادة مجدى عبد العاطى، من أجل التواجد فى المربع الذهبى والعودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية مرة أخرى.

‎كان فريق مودرن سبورت قد أنهى الموسم الماضى فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة.