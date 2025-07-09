شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء العصيان.. الشيبي ينتظم في تدريبات بيراميدز استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم المغربيان محمد الشيبي ووليد الكرتي لاعبا فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، في التدريبات الجماعية استعدادا للموسم الجديد.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى تمرد وعصيان محمد الشيبي ورفضه العودة إلى صفوف فريقه، في ظل رغبته في الرحيل عن الفريق، إلا أن اللاعب رد علي تلك التكهنات بانتظامه في التدريبات الجماعية لفريقه بعد انتهاء فترة الراحة عقب نهاية الموسم.

ويترقب نادي بيراميدز وصول باقي لاعبيه المحترفين علي مدار اليوم وغدًا، تمهيدًا لانضمامهم إلى تدريبات الفريق الجماعية، استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

ويأتي انضمام اللاعبين الأجانب في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورشيتش لتجهيز الفريق بدنيًا وفنيًا، تمهيدًا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

ويضم بيراميدز بين صفوفه الكونغولى فيستون ماييلى، والمغربيان محمد الشيبي ووليد الكرتي، والبوركيني بلاتي توريه.