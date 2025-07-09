شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجمباز يوجه الشكر لوزير الرياضة على سرعة الاستجابة لشكاوى أولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على سرعة الاستجابة لشكاوى عدد من أولياء أمور لاعبي رياضة الجمباز بشأن ارتفاع تكلفة الكشف الطبي المطلوب لاعتماد المشاركة في البطولات الرسمية.

وأكد أمين على الدور الكبير الذي يقوم به وزير الرياضة بسرعة التدخل ومراجعة الأسعار الحالية، والعمل الفوري على تخفيضها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لأولياء الأمور.

وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أن وزير الرياضة يتابع جميع الأمور وحريص على رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وتشجيع مشاركة النشء والشباب في مختلف الأنشطة الرياضية بشكل عام ورياضة الجمباز بشكل خاص دون عوائق مالية.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه الإدارة المركزية للطب الرياضي بسرعة التدخل ومراجعة الأسعار الحالية، والعمل الفوري على تخفيضها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لأولياء الأمور.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أنه يتابع بنفسه الموقف مع المعنيين في الإدارة المركزية للطب الرياضي، لضمان اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية تضمن تخفيض الأسعار، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة الطبية لجميع الرياضيين، وخاصة في الألعاب الفردية.

وأكد وزير الرياضة أن الوزارة تفتح أبوابها دوماً لتلقي أي شكاوى أو مقترحات من أولياء الأمور والرياضيين، في إطار سياسة الشفافية والتواصل المباشر التي تنتهجها الوزارة.

وقد بدأت الإدارة المركزية الطب الرياضي بالفعل التنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية جديدة للأسعار، على أن يتم الإعلان عنها قريبًا، بما يحقق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها.