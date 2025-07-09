شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يرسل للأندية تعميم بخصوص الزي في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أرسل مسئولو اتحاد كرة اليد تعميم للأندية بخصوص الزي الرياضي بالموسم الجديد2025-2026 .

و طالب اتحاد اليد في التعميم ، الإلتزام بما جاء فى الباب السابع من كتاب المنظومة الفنية للاتحاد المصرى لكرة اليد - البندين الثالث والرابع .

١ _ كمبدأ : النادى المذكور أسمه أولاً بجداول المباريات هو صاحب الملعب ما لم تحدد لجنة المسابقات الملاعب.

٢ - فى جميع الأحوال يجب أن يكون مع كل فريق طاقما فائلات مرقمان ، وإذا تشابهت الفائلات يقوم بالتغيير النادى صاحب الملعب ، وإذا كانت المباريات على ملاعب محايدة أو دورات مجمعة يتم إجراء قرعة أو يكون قد تم ذلك فى الاجتماع الفنى قبل بدء المباريات .

وطالب الاتحاد من الأندية ، بموافاة الاتحاد بألوان الزى الخاص بناديكم الأساسى والاحتياطى للاعبين وكذلك الأساسى والاحتياطى لحراس المرمى فى موعد غايته يوم الاحد ٢٠٢٥/٧/٢٧.