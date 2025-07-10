شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا الإسماعيلية يعلن التعاقد مع عبد الفتاح شتا "تاحة" قادما من بروكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى كهربا الإسماعيلية التعاقد مع عبد الفتاح شتا "تاحة" لاعب فريق بروكسي خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا لخوض مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل.

وكان تعاقد مسئولو كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثا للدورى الممتاز مع المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك السابق في إطار تدعيم الفريق بصفقات سوبر حتي يستطيع الظهور بشكل جيد .

كان كهرباء الإسماعيلية قد أبرم عدد من الصفقات الجيدة علي رأسها عمر السعيد مهاجم الزمالك الأسبق والعائد من رحلة احتراف بالدوري الليبي بناء علي رغبة من رضا شحاته المدير الفني للفريق الذي تم التعاقد معه عقب صعود الفريق.