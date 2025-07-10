شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ناشئات الطائرة أمام جمهورية الدومينيكان فى تحديد مراكز بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

ضرب منتخب ناشئات الطائرة موعدا مع نظيره جمهورية الدومينيكان في السابعة و الربع مساء الجمعة المقبل في إطار تحديد المراكز من الواحد و العشرون حتي الرابع و العشرون ببطولة العالم المقامة في صربيا و كرواتيا .

خسر منتخب ناشئات الكرة الطائرة أمام نظيره الإسباني بنتيجة 3-0 في إطار تحديد المراكز من السابع عشر إلي 24 في بطولة العالم المقامة في صربيا و كرواتيا أمس .

كما خسر منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 سنة، أمام نظيره المكسيكى بنتيجة 3-0 في ختام دور المجموعات الإثنين .

وخسر المنتخب أول وثان مبارياته أمام كندا وألمانيا قبل الفوز علي تايلاند 3-1، ثم الخسارة من كرواتيا 3-0 .

ويضم الجهاز الفنى المدير الفني إيهاب محمد علي والمدرب العام يسرا عبد الكريم، ومحلل الأداء مي محمود حسني، العلاج الطبيعي، لمياء جيبيلي والحكم الدولي أماني رشيد.



ناشئات الطائرة



موعد مباريات ناشئات الطائرة

وتضم قائمة اللاعبات: هيا حسام، ملك علاء، جينا متولى، سلمي البحيري، مريم عمروكرمه علي، ريتاج هشام، ملك سعده، نور الصافي، بسمله حاتم، لوجين أحمد يسري، وزينة النادي.